Le motivazioni della sentenza di primo grado del giugno 2025 rivelano che l’ex direttore della Medicina sportiva di Careggi ha fabbricato un referto falso. In particolare, si legge che il medico ha prodotto un certificato medico non autentico, inserendo informazioni errate. La condanna riguarda la creazione di un documento fraudolento, risultato centrale nel procedimento giudiziario riguardante il caso Astori.

Giorgio Galanti fabbricò un referto falso. È quanto si legge nelle motivazioni della condanna di primo grado dello scorso giugno 2025 per l’ex direttore della Medicina sportiva di Careggi. Si tratta della seconda inchiesta che lo coinvolge nella vicenda della morte dell’allora capitano della Fiorentina, Davide Astori. Nel primo processo il medico sportivo era stato condannato a un anno con sentenza definitiva in Cassazione per omicidio colposo. Il giocatore della Fiorentina è morto in una stanza di hotel il 4 marzo 2018 durante una trasferta a Udine. In questo secondo processo, il tribunale di Firenze ha condannato Galanti per falso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Astori, “il medico Galanti fabbricò un falso certificato”: le motivazioni della sentenza

Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: "Fabbricò un documento falso"La condanna in primo grado risale al 13 giugno del 2025 ma ora sono state rese note anche le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna...

Morte di Davide Astori: Galanti condannato per un certificato medico falsoFirenze, 7 aporile 2026 – Condannato a 1 anno per un certificato medico falso, retrodatato di due anni dal 2019 al 2017.

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Stessa malattia, ebbe un malore in campo un mese prima di Astori: risarcito giocatore di basketAnche in questo caso si è trattato di cardiomiopatia aritmogena, la rara malattia genetica del muscolo cardiaco (spesso ventricolo destro) in cui il tessuto miocardico viene sostituito da grasso o ... corrierefiorentino.corriere.it

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