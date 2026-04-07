I giudici hanno stabilito che nel 2019 il medico coinvolto nel caso dell'ex direttore di Medicina dello sport a Careggi ha prodotto un documento falso. La condanna si basa sulla verifica che il professionista abbia creato un documento non autentico, portando a una decisione legale contro di lui. La vicenda riguarda specificamente la falsificazione di un documento, senza ulteriori dettagli sui coinvolgimenti o le motivazioni.

La condanna in primo grado risale al 13 giugno del 2025 ma ora sono state rese note anche le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna per falso ideologico del professor Giorgio Galanti (allora direttore di Medicina dello sport a Careggi) nell’ambito della morte di Davide Astori, il "capitano per sempre" della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 a Udine nella sua camera dell'hotel, dove la squadra si trovava in ritiro pre partita. Il medico è stato condannato a un anno di reclusione e secondo il Tribunale di Firenze "nonostante fosse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, non ha esitato a fabbricare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Astori, le motivazioni della condanna al medico Galanti: "Fabbricò un documento falso"

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