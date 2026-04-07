Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione un ex medico di Careggi, responsabile della Medicina sportiva, per aver prodotto un falso referto riguardante il decesso di un calciatore. La condanna riguarda la creazione di un documento non autentico collegato alla morte del calciatore. La sentenza è stata emessa in relazione a un procedimento giudiziario aperto sul caso.

Il tribunale di Firenze ha condannato a un anno di reclusione Giorgio Galanti, ex responsabile della Medicina sportiva di Careggi, per aver creato un documento falso legato alla scomparsa del calciatore Davide Astori. La sentenza del 13 giugno 2025 evidenzia come l’ex direttore abbia coinvolto due figure apicali del proprio reparto per alterare prove a proprio vantaggio. L’episodio tragico che ha la morte dell’atleta è avvenuto il 4 marzo 2018, mentre si trovava in albergo a Udine durante il ritiro prima di una partita. La vicenda giudiziaria successiva ha portato all’analisi di documenti medici e alla verifica della loro autenticità. La ricostruzione del falso ideologico e le condanne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Astori: condannati 3 medici per il falso referto di Careggi

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