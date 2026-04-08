Durante una trasmissione televisiva, il portavoce di un partito politico ha commentato le accuse rivolte dal leader di un altro partito, affermando che un selfie condiviso sui social non rappresenta un problema in sé, ma che la persona ritratta era presente in occasione di un evento, essendo stata introdotta all’interno del primo partito da tempo. La replica si inserisce nel contesto di un confronto più ampio tra le forze politiche coinvolte.

“Un selfie non vuol dire nulla, ma quello è un selfie fatto con una persona che era lì quel giorno perché introdotta da tempo all’interno di Fratelli d’Italia “. Così a Otto e mezzo (La7), Sigfrido Ranucci difende il lavoro della sua trasmissione Report dopo la durissima reazione di Giorgia Meloni alla pubblicazione dello scatto che ritrae la premier insieme a Gioacchino Amico. La vicenda risale al 2 febbraio 2019: durante un evento di Fratelli d’Italia all’Hotel Marriott di Milano, Meloni si fa fotografare con Amico, oggi pentito e all’epoca figura interna al partito in Lombardia, con il ruolo di una sorta di coordinatore. Amico ha legami... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Amico, Ranucci replica agli attacchi di Meloni: “Se non vede il problema dentro Fdi, è grave”. Su La7

Referendum, l’appello di Gratteri su La7: “Andate a votare, dopo sarà impossibile tornare indietro”. E replica agli attacchi di CalendaSul referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nella trasmissione Dimartedì, su La7, si confrontano a distanza il leader di Azione,...

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Temi più discussi: Meloni sulla foto con l'esponente del clan Senese: Mio impegno contro la mafia è cristallino; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; Meloni, la foto del 2019 e il pentito del clan Senese: il caso riaperto da Report; Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier Meloni.

Ranucci replica alla Meloni per la foto con un pentito del clan SeneseDopo la foto pubblicata da Report che riguarda la Meloni e un pentito legato al clan Senese ecco le parole di Sigfrido Ranucci. newsmondo.it

Gruber e Ranucci non perdonano la Meloni sul caso pentitoIl caso del selfie di Giorgia Meloni con un pentito del clan Senese continua a far parlare: Lilli Gruber e Sigfrido Ranucci non si fermano. newsmondo.it

#ottoemezzo Caso Amico, Ranucci attacca Meloni: “Non era solo un selfie con un fan, ex del clan Senese lavorava per Fratelli d’Italia” x.com

Meloni furiosa sul caso Amico: “Fango e attacchi politici”. Scontro totale con la stampa https://tg.la7.it/politica/meloni-caso-amico-fratelli-italia-mafia-polemica-07-04-2026-255191 - facebook.com facebook