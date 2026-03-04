Referendum l’appello di Gratteri su La7 | Andate a votare dopo sarà impossibile tornare indietro E replica agli attacchi di Calenda

Il procuratore capo di Napoli ha invitato gli italiani a votare al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, affermando che una volta passata questa occasione sarà impossibile tornare indietro. Durante la trasmissione Dimartedì su La7, si è svolto un confronto tra Nicola Gratteri, che sostiene il No, e Carlo Calenda, favorevole al Sì, con discussioni accese e scambi di opinioni.

Sul referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nella trasmissione Dimartedì, su La7, si confrontano a distanza il leader di Azione, Carlo Calenda, favorevole al Sì, e il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sostenitore del No. Calenda invita a separare il giudizio sul merito della riforma dalle contrapposizioni politiche e dalle accuse reciproche: “Questa è una riforma della Costituzione e la Costituzione va presa sul serio. Noi dobbiamo imparare a discutere della Costituzione separatamente da tutto il resto, perché è ciò che ci unisce e dobbiamo discutere su qualcosa che deve continuare a unirci”. Poi cita impropriamente le parole di Gratteri: ” Perché chi è per il No dovrebbe essere accomunato ai massoni, ai mafiosi o alle persone poco perbene? Questo sistema esiste in tutti i Paesi liberali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

