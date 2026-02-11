Il Carnevale esplode a Villa Borghese con una giornata di eventi dedicati ai più piccoli. Alla Casina di Raffaello si svolgono laboratori creativi e letture animate, trasformando il Martedì Grasso in una festa di colori e allegria. L’appuntamento è fissato per martedì 17 febbraio 2026, a partire dalle 10 del mattino. Una mattinata pensata per far divertire i bambini e coinvolgere le famiglie in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Cosa: Laboratori creativi e letture animate per il Martedì Grasso. Dove e Quando: Casina di Raffaello (Villa Borghese), martedì 17 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 19.00. Perché: Un’occasione unica per i bambini di trasformarsi in creature fantastiche e scoprire il valore dell’amicizia e dell’unicità. Il Carnevale a Roma non è solo una sfilata di maschere tra le piazze storiche, ma un’opportunità educativa e creativa che trova il suo cuore pulsante nel verde di Villa Borghese. La Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, si prepara ad accogliere il Martedì Grasso con un programma interamente dedicato alla fantasia dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carnevale a Villa Borghese: magia e colori alla Casina di Raffaello

Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento.

