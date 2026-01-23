Milano Tattoo Convention L’arte i colori eMourinho

La Milano Tattoo Convention torna a Milano, dal venerdì alla domenica presso Super Studio Maxi. La 29ª edizione riunisce oltre 500 artisti del tatuaggio provenienti da tutto il mondo, offrendo un’occasione per scoprire le ultime tendenze e tecniche del settore. Un evento dedicato all’arte del tatuaggio, in un contesto che unisce creatività e cultura, con un’attenzione particolare alla qualità e alla professionalità degli artisti coinvolti.

Milano si tinge d’inchiostro. Da venerdì a domenica Super Studio Maxi ospiterà la 29esima " Milano Tattoo Convention ": a Moncucco oltre 500 tatuatori da ogni angolo della Terra. Nato negli anni ‘90 come festa per gli amanti dei tattoo, l’evento è ormai realtà capace di attirare l’attenzione di appassionati di tutto il mondo: dal micro-realismo a colori alla tecnica giapponese Tebori, la convention diventa un’arena in cui i pionieri di stili differenti. Qui si può incontrare Razzouk, erede del celebre studio di Gerusalemme attivo dal 1300, o Daniele Carlotti che nel 1985 aprì il primo negozio di tatuaggi su strada di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Tattoo Convention. L’arte, i colori e...Mourinho Milano Tattoo Convention 2026: tre giorni di arte del tatuaggio al Superstudio MaxiLa Milano Tattoo Convention 2026 si svolgerà dal 23 al 25 gennaio al Superstudio Maxi. Con oltre 500 artisti internazionali, torna la Milano Tattoo ConventionDal 23 al 25 gennaio, al Superstudio Maxi di Milano, si svolge la Milano Tattoo Convention, un appuntamento di rilievo nel panorama della tattoo-art internazionale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Milano Tattoo Convention. L’arte, i colori e...Mourinho; Milano Tattoo Convention 2026: intervista al tatuatore Daniele Carlotti; Con oltre 500 artisti internazionali, torna la Milano Tattoo Convention; Cosa fare a Milano oggi 23 gennaio: Milano Tattoo Convention e Lunga vita agli alberi al Lirico. Milano apre le porte alla Convention TattooTra i tatuatori che si incontreranno il 23, 24 e 25 gennaio, Valentina Tattoo, famosa per aver tatuato live Alfa durante un suo concerto ... panorama.it Cosa fare a Milano oggi 23 gennaio: Milano Tattoo Convention e Lunga vita agli alberi al LiricoQualche idea per questo venerdì ... msn.com @anttoxaxa will be attending Milano Tattoo Convention 2026 23.24.25 January 2026 - SuperStudioMAXI - Viale Famagosta, 73 - Milan [email protected] - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.