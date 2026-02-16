Case popolari disponibili 23 nuovi alloggi per i novaresi che vorranno ristrutturarli

A Novara, il Comune mette a disposizione 23 abitazioni popolari, chiedendo ai futuri inquilini di intervenire con lavori di ristrutturazione. Le case, situate in diverse zone della città, rappresentano un’opportunità concreta per chi cerca una soluzione abitativa a basso costo e desidera contribuire al miglioramento degli alloggi. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente le famiglie nella manutenzione degli immobili, riducendo i costi di gestione e favorendo l’inserimento sociale.

Novara, 23 case popolari per chi le rinnova: una nuova scommessa per l’edilizia sociale. Ventitré famiglie a Novara avranno la possibilità di accedere a un alloggio popolare a patto di occuparsi personalmente della ristrutturazione. Atc Piemonte Nord ha lanciato oggi, 16 febbraio 2026, la seconda edizione del bando di autorecupero, una formula innovativa che mira a superare le lunghe liste d’attesa e a rivitalizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Una risposta alla carenza di alloggi e alla difficoltà di manutenzione. La crescente difficoltà di trovare una casa a prezzi accessibili è un problema che affligge molte città italiane, e Novara non fa eccezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Riccione ha annunciato il completamento dei lavori per dodici nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in viale Piemonte e viale Toscana.

Un nuovo Piano per le case popolari prevede l’aggiunta di 430 alloggi, in attesa di 4.

