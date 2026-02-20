Omicidi bresciani | quelle case ' maledette' che nessuno vuole in vendita a prezzi stracciati

A Brescia, alcune case sono ormai famose per i tragici eventi che vi sono avvenuti, e il loro nome si diffonde tra gli agenti immobiliari. Questi immobili, teatro di omicidi sanguinosi, sono spesso messi in vendita a prezzi molto bassi, attirando compratori curiosi o disperati. I residenti evitano di parlarne, e molte agenzie preferiscono non pubblicizzarle. In alcune zone, le case maledette restano vuote per anni, senza che nessuno voglia abitarci. Questi indirizzi continuano a suscitare paura e curiosità tra i cittadini.

Ville rifatte, cascine demolite, appartamenti a prezzi ribassati. Ci sono immobili che il mercato fatica a digerire: sono le case teatro di omicidi efferati, luoghi dove il valore al metro quadro si scontra con il peso della memoria. Un viaggio noir tra gli indirizzi maledetti della nostra provincia Ci sono indirizzi che nessuno dimentica. Numeri civici che restano impressi come cicatrici nella memoria collettiva. Nel Bresciano, ville, appartamenti e cascine teatro di delitti efferati sono diventati immobili difficili da collocare, affari sospesi tra sconti generosi e silenzi pesanti.Rasi al suolo e ricostruiti, sottoposti a radicali trasformazioni, resi quasi irriconoscibili.