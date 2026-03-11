L’Abruzzo è la terza regione per incidenza di imprese femminili | il 33% sono registrate in provincia di Chieti

In Abruzzo, il 33% delle imprese sono gestite da donne, facendo della regione la terza in Italia per incidenza di imprese femminili. La provincia di Chieti registra il maggior numero di queste aziende, secondo l'ultima analisi del Cresa, il centro studi dell'Agenzia per lo sviluppo. I dati evidenziano la presenza significativa di imprese femminili nella regione, con una concentrazione rilevante a Chieti.

L’Abruzzo è la terza regione per incidenza di imprese femminili in Italia: a dirlo l'ultima indagine del Cresa, il Centro studi dell'Agenzia per lo sviluppo.Il 2025 si è chiuso nella nostra regione con 35.965 imprese femminili registrate (2,5% delle imprese italiane), di cui 31.582 attive. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Abruzzo terza in Italia per imprese femminili, ma tra luci e ombre: 600 quelle perse nel 2025 e il gap di genere restaLo dice l’ultima indagine del Cresa: 35.965 le imprese femminili in Abruzzo nel 2025 (31.582 attive), ma rispetto al 2024 il calo è stato del 2%. Agricoltura (22%), commercio (21%) e servizi (39%) son ... ilpescara.it

Abruzzo: imprese femminili tra solidità e difficoltà. Nel 2025 calo più marcatoL’Abruzzo si conferma la terza regione per incidenza di imprese femminili. Una presenza che evidenzia una dinamica negativa più accentuata ... laquilablog.it

