Scuola chiusa dopo raid vandalico protesta dei genitori in Municipio

Scoppia la protesta dei genitori che frequentano il plesso Platani di via Filippo Saporito, chiuso dopo un raid vandalico avvenuto tra domenica e lunedì. Stamattina, una delegazione di genitori si è recata in Comune per chiedere la riapertura dell’istituto e interventi per evitare il ripetersi di simili disagi. Oltre a questo, i genitori lamentano anche la scarsa pulizia con la spazzatura che spesso si accumulerebbe all’esterno della scuola. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche:

Scuola chiusa dopo il raid dei vandali: genitori infuriati

Aversa, raid vandalico al plesso “Platani”: scuola chiusa per interventi di pulizia, classi trasferite

Temi più discussi: Scuola chiusa dopo il raid dei vandali: genitori infuriati; Aversa, raid vandalico al plesso Platani: scuola chiusa, classi trasferite in altri istituti; Benevento, raid vandalico alla primaria della Moscati: scuola devastata durante il ponte di Carnevale, lezioni sospese; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 24 febbraio 2026.

Scuola chiusa dopo il raid dei vandali: genitori infuriatiScuola chiusa fino a data da destinarsi dopo il raid vandalico al plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa. Lo si apprende da una nota del dirigente scolastico Gennaro Vicario con cui si ... casertanews.it

Aversa, raid vandalico al plesso Platani: scuola chiusa, classi trasferite in altri istitutiAversa (Caserta) – Le aule restano vuote e i cancelli chiusi dopo l’incursione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Il plesso elementare Platani ... pupia.tv

#Aversa. Raid vandalico #plessoPlatani: #scuola chiusa, classi trasferite. Protestano i #genitori - facebook.com facebook