A San Martino delle Scale la scuola è al freddo e senz’acqua | scoppia la protesta dei genitori

A San Martino delle Scale, i genitori si mobilitano per segnalare le condizioni precarie della scuola, ormai al freddo e senza acqua. Mentre il maltempo si è diradato a Monreale, la situazione nella località rimane critica, evidenziando problemi di lunga data che richiedono interventi immediati. La protesta nasce dalla necessità di garantire un ambiente scolastico dignitoso e sicuro per studenti e insegnanti.

A Monreale il maltempo è passato, ma a San Martino delle Scale l’emergenza continua. E non c’entra più il ciclone Harry. Nella frazione montana il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” è fermo da giorni: niente corrente elettrica, niente acqua, riscaldamenti spenti. Una situazione insostenibile che ha fatto esplodere la rabbia delle famiglie, esasperate da problemi che si ripresentano puntuali ogni inverno senza mai trovare una soluzione definitiva. Il quadro è desolante, come denunciano i genitori. Senza energia elettrica le caldaie non funzionano e le pompe di sollevamento dell’acqua restano ferme. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

