Beppe Grillo rivendica nome e simbolo | azione legale contro il M5s di Conte Colucci | Appartengono alla comunità

Beppe Grillo ha presentato un'azione legale contro il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, chiedendo al Tribunale di Roma di riconoscere la proprietà del nome e del simbolo del movimento. Colucci ha dichiarato che tali elementi appartengono alla comunità e non a singoli individui. La causa riguarda il diritto di utilizzo del nome e del simbolo del partito.

Beppe Grillo ha notificato al M5s guidato da Giuseppe Conte l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”. È quanto riportato dalla testata giornalistica online Open. L’udienza dovrebbe tenersi a luglio. “La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa – scrive sui social l’ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo – E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il MoVimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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