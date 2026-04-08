Carta d’identità elettronica | open day l’11 e 12 aprile ecco sedi e orari

Sabato 11 e domenica 12 aprile si terranno due giornate di open day dedicate alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà in diverse sedi, con orari specifici per ogni giornata. Durante queste giornate sarà possibile recarsi presso le postazioni predisposte per aggiornare o richiedere la CIE. Le iniziative sono state annunciate ufficialmente dalle autorità competenti, che hanno comunicato i dettagli relativi alle sedi e agli orari.

Nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede aperture straordinarie in diversi municipi e punti di rilascio per facilitare il rinnovo del documento. Sabato 11 aprile saranno aperti i Municipi V, VI e VII, mentre domenica 12 resteranno operativi esclusivamente gli ex PIT e il punto di via Petroselli 52, che garantiranno il servizio per entrambe le giornate. L’invito è rivolto in particolare ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che avranno priorità nell’accesso durante gli open day. Si ricorda infatti che, a partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla scadenza indicata. 🔗 Leggi su Funweek.it Carta d’identità elettronica, open day per la semplificazioneA Medicina proseguono gli open day dedicati alla Carta d’identità elettronica: il Comune promuove, anche per il mese di aprile, nuovi open day... Leggi anche: Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma: 7 e 8 FEBBRAIO 2026 Temi più discussi: Sito Istituzionale | CIE: misure per accelerare il rilascio; Signa accelera il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, con aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe; Adozione di misure organizzative volte alla dismissione delle carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo e conseguente sostituzione delle stesse con la Carta d’Identità Elettronica (CIE); Avviso Carta di identità cartacea. Carta d’identità elettronica: open day l’11 e 12 aprile, ecco sedi e orariNuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede ... funweek.it Carta d’identità elettronica, mobilitazione straordinariaL’impegno di Roma Capitale di fronte al numero elevato di richieste della Cie e di cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, che non sarà più valido dal 3 agosto 2026 ... romasette.it Buongiorno a tutti, chiedo consiglio su quale parete sarebbe esteticamente più bello piazzare la carta da parati, se sulla parete frontale o quella destra. Il soggetto della carta è ancora in fase decisionale. Ho creato alcuni render per dare un'idea. Se potete dite - facebook.com facebook #Cassano a VivaElFutbol: “O la #Roma dà carta bianca a #Gasperini e prosegue con fiducia e visione, oppure per l'ennesima volta i #Fredkin si faranno imbambolare da #Ranieri e #Massara. A quel punto Gasperini che li manderà a ca**re e ricambieranno al x.com