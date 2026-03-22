Lui le regala il Gratta e vinci lei scappa col biglietto da 500mila euro L’operaio e la tentazione di perdonarla | Ma è andato dalla Finanza

Un operaio di Carsoli ha regalatole un biglietto del Gratta e vinci, da 500 mila euro, alla fidanzata. Dopo aver scoperto la vincita, lei è scappata portando con sé il biglietto vincente. L’uomo si è preso alcuni giorni per riflettere prima di decidere di rivolgersi alla Finanza. La vicenda ha attirato l’attenzione locale.

Si è preso qualche giorno di riflessione, ma alla fine l’operaio di Carsoli ha deciso di reagire nella vicenda del Gratta e vinci regalato alla fidanzata scappata dopo aver scoperto la vincita da mezzo milione. Secondo il quotidiano abruzzese Il Centro, l’uomo coinvolto nella storia, un operaio edile di origine rumena, da anni residente in paese, avrebbe presentato un esposto alla Guardia di Finanza, assistito da un legale. Un passo che pare spiazzare anche le persone a lui più vicine. Come aveva verificato il Messaggero, a cui un amico dell’operaio aveva assicurato che in fondo lui era «tranquillo» e assicurava a tutti che «va tutto bene». L’amico aveva poi spiegato che «la compagna non è ancora tornata a casa, ma questo non sembra preoccuparlo». 🔗 Leggi su Open.online

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