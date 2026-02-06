Città celebra i 200 anni dalla Vittoria Alata con festival d’arte e memoria storica

Brescia si prepara a festeggiare i 200 anni dalla scoperta della Vittoria Alata, simbolo della città. Per tutto il 2026, sono in programma mostre, eventi e iniziative che coinvolgeranno cittadini e visitatori. La città vuole riscoprire e condividere il proprio patrimonio artistico e storico, con un calendario ricco di appuntamenti che punta a rendere omaggio a questo importante simbolo. La festa comincerà nei prossimi mesi e durerà tutto l’anno, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile.

**Brescia celebra i 200 anni dalla Vittoria Alata con un anno di festival, mostre e progetti partecipativi** Il 2026 sarà un anno speciale per Brescia. L’intera città, con il suo patrimonio storico, artistico e culturale, si prepara a celebrare i 200 anni dal ritrovamento della Vittoria Alata, un simbolo dell’archeologia e dell’identità bresciana. L’evento, iniziato ufficialmente nel dicembre 2025, trova il suo fulcro nella mostra “Idoli di bronzo”, promossa dalla Fondazione Brescia Musei, che rinnova interesse per l’antico capitolo della città. Ma non basta: la programmazione si estende su tutto il territorio, coinvolgendo musei, teatri, parchi archeologici, e coinvolgendo la comunità in un processo di memoria e di riscrittura culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vittoria Alata

Ultime notizie su Vittoria Alata

