Una donna di 67 anni di Carpineto Romano ha contribuito a sventare una truffa aggravata, portando all’arresto di quattro persone. La vittima ha agito prontamente, e l’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare gli arresti. La vicenda si è conclusa con l’identificazione dei sospettati, grazie anche alla collaborazione tra la donna e le forze dell’ordine.

È stata sventata una truffa aggravata ai danni di una donna di 67 anni a Carpineto Romano, dove quattro persone sono state arrestate nel pomeriggio della vigilia di Pasqua. L’operazione è stata resa possibile grazie alla prontezza della vittima e dei suoi familiari, che hanno riconosciuto il tentativo di raggiro e allertato tempestivamente i Carabinieri, consentendo così il blocco in flagranza dei presunti truffatori. Il tentativo di truffa: il copione e la reazione della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, quando la donna, residente a Carpineto Romano, ha ricevuto una telefonata sospetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carpineto Romano, così una donna 67enne ha incastrato una banda di truffatori: 4 arresti

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Carpineto Romano, così una donna 67enne ha incastrato una banda di truffatori: 4 arrestiAnziana di Carpineto Romano sventa una truffa aggravata: quattro arresti grazie alla prontezza della vittima e all’intervento dei Carabinieri. virgilio.it

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