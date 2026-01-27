Carpineto Romano Donna 38enne di origini romene vittima di stalking da parte di un 47enne del posto e di una 51enne connazionale Entrambi sono agli arresti domiciliari

In un episodio recente a Carpineto Romano, le forze dell'ordine hanno arrestato due persone in flagranza di reato. La vicenda riguarda una donna di 38 anni, vittima di stalking, e due connazionali coinvolti. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per il 47enne e la 51enne, evidenziando l'impegno delle autorità per garantire la sicurezza delle persone nel territorio.

Cronache Cittadine CARPINETO ROMANO – I militari della Stazione Carabinieri di Carpineto Romano, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Carpineto Romano. Donna 38enne di origini romene vittima di stalking da parte di un 47enne del posto e di una 51enne connazionale. Entrambi sono agli arresti domiciliari Approfondimenti su Carpineto Romano Truffe agli anziani. Agli arresti domiciliari un 38enne ravennate Maltrattamenti e tentata rapina all'ex compagna: 47enne agli arresti domiciliari I Carabinieri di Vallo della Lucania hanno notificato un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a un uomo di 47 anni di Moio della Civitella, accusato di maltrattamenti e tentata rapina ai danni dell’ex compagna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carpineto Romano Maltrattamenti e violenza sessuale verso minori: 38enne condannato a 6 anni e 9 mesi di carcereMaltrattamenti in famiglia e verso minori e violenza sessuale aggravata. Con queste pesanti accuse è stato arrestato in un comune della provincia di Latina un uomo di 38 anni. I carabinieri della ... romatoday.it "Presepe Vivente" a Carpineto Romano, una data stupenda: quando fede e sentire popolare diventano un’unica voce. Link all'articolo nei commenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.