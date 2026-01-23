Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha emesso una diffida formale nei confronti di Alto Calore e delle istituzioni competenti, denunciando le continue interruzioni del servizio idrico che causano disservizi considerati inaccettabili. Questa iniziativa mira a sollecitare interventi concreti per garantire un servizio stabile e affidabile per i cittadini. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono risposte e azioni da parte delle autorità coinvolte.

Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato in data odierna una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S.p.A., all'Ente Idrico Campano, alla Regione Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Commissario Straordinario per l'Emergenza Idrica e alla Prefettura di Benevento. L'atto, definito dal primo cittadino "necessario e non più rinviabile", denuncia i gravissimi e reiterati disservizi del servizio idrico che da mesi colpiscono il territorio comunale, con interruzioni improvvise, prolungate e prive di preavviso."Si tratta di una situazione insostenibile per famiglie, scuole e attività.

Il Sindaco di Apice diffida Alto Calore e le istituzioni competenti: "Disservizi idrici intollerabili, interventi immediati o azioni formali"

