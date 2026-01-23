Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato una diffida ufficiale ad Alto Calore Servizi, evidenziando i disservizi idrici che interessano il territorio. In una nota, il primo cittadino richiede interventi urgenti per risolvere la situazione, altrimenti si riserva di adottare azioni formali. La comunicazione sottolinea la necessità di garantire un servizio efficiente e continuativo per i cittadini di Apice.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato in data odierna una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S.p.A., all’Ente Idrico Campano, alla Regione Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Commissario Straordinario per l’Emergenza Idrica e alla Prefettura di Benevento. L’atto, definito dal primo cittadino “necessario e non più rinviabile”, denuncia i gravissimi e reiterati disservizi del servizio idrico che da mesi colpiscono il territorio comunale, con interruzioni improvvise, prolungate e prive di preavviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Sindaco di Apice diffida Alto Calore e le istituzioni competenti: "Disservizi idrici intollerabili, interventi immediati o azioni formali"

