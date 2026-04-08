Caro energia il Governo frena sulle chiusure | Nessun piano di razionamento Salvini e Valditara blindano la scuola | Dad non contemplata

Il Governo ha dichiarato che non ci sono piani di razionamento energetico e che non si tornerà alle chiusure causate dalla pandemia. Il ministro dell’istruzione ha confermato che la didattica a distanza non è prevista come misura, mentre si cercano soluzioni per affrontare il caro energia senza ricorrere a restrizioni. Le dichiarazioni arrivano in un contesto di crescenti preoccupazioni legate alle tensioni geopolitiche e all’aumento dei costi energetici.

Nessun ritorno al passato pandemico. Mentre l'ombra del caro energia e delle tensioni geopolitiche alimenta timori di possibili piani di austerity, il Governo sceglie la linea della rassicurazione e mette un argine alle ipotesi di chiusure e razionamenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Crisi energetica, in Italia si torna a parlare di Dad a scuola, Valditara frena: “Non è contemplata”In Italia si torna a parlare di un ipotetico ritorno alla didattica a distanza a scuola a seguito di una crisi energetica legata alla guerra in Iran. Leggi anche: Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in alcun modo” Temi più discussi: Il governo e il caro energia, la risposta guarda al passato; Tariffe elettricità, l'Arera: + 8,1% per i più vulnerabili. Governo chiede la fiducia sul decreto bollette; Decreto bollette: il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì; TG4: Meno pil e caro energia, intervento del governo sui carburanti Video. Contro caro energia avanti con gare idroelettrico in PiemonteIl tema dell'energia è un tema molto delicato, che però non dipende dalla Regione, ma soprattutto dall'Europa. Il governo sta agendo e noi, per quanto di nostra competenza, stiamo mandando avanti le ... lospiffero.com Guerra e caro energia pesano sul Pil, il governo rivede le stime 2026. Cosa rischiano economia e mercatiIl governo intanto lavora al testo del Documento di finanza pubblica, che verra' inviato alla Ue entro fine aprile ... affaritaliani.it Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #8aprile. Caro #energia, il Governo lavora al piano. Patto stabilità, la #Ue: no a sospensioni. Cantieri #Pnrr, al 30 giugno la data di fine lavori. Più esteso l’assegno unico. #buonalettura #primapagina x.com PORDENONE. Truffe e caro energia.Istituzioni e categorie a difesa dei cittadini Il mercato dell’energia è sempre più complesso e le insidie sono dietro l’angolo. Per fare chiarezza e dare strumenti concreti di difesa, 50&Più (sistema associativo e di servizi), Co - facebook.com facebook