Crisi energetica in Italia si torna a parlare di Dad a scuola Valditara frena | Non è contemplata
In Italia si discute nuovamente della possibilità di tornare alla didattica a distanza nelle scuole a causa di una crisi energetica collegata alla guerra in Iran. Tuttavia, il ministro dell’istruzione ha chiarito che questa misura non è prevista al momento. La questione è stata sollevata in relazione alle difficoltà di approvvigionamento energetico e alle conseguenti restrizioni, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in questa direzione.
In Italia si torna a parlare di un ipotetico ritorno alla didattica a distanza a scuola a seguito di una crisi energetica legata alla guerra in Iran. A sollevare il tema per primo è il sindacato Anief. Il ministro dell'Istruzione Valditara per ora frena e dice che non farà parte delle misure messe in campo dal governo: "La Dad non è contemplata in alcun modo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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