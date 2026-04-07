Crisi energetica in Italia si torna a parlare di Dad a scuola Valditara frena | Non è contemplata

In Italia si discute nuovamente della possibilità di tornare alla didattica a distanza nelle scuole a causa di una crisi energetica collegata alla guerra in Iran. Tuttavia, il ministro dell’istruzione ha chiarito che questa misura non è prevista al momento. La questione è stata sollevata in relazione alle difficoltà di approvvigionamento energetico e alle conseguenti restrizioni, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in questa direzione.