Caro carburanti fuori controllo malgrado l’ultimatum di Trump la tregua in Iran resta lontana e il prezzo di benzina e diesel spicca il volo

Il prezzo di benzina e diesel continua a salire, nonostante le trattative di pace sull’Iran siano ancora in corso e l’ultimatum di Donald Trump scada nelle prossime ore. La situazione internazionale e le tensioni legate alla regione sembrano influire sui mercati, mantenendo elevati i costi dei carburanti. La mancanza di una soluzione rapida contribuisce a mantenere i prezzi su livelli elevati, mentre le negoziazioni proseguono senza un esito definito.

Complici le difficili trattative di pace sull’Iran e l’avvicinarsi della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump prevista per questa notte (ora italiana), il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile risalita. In queste ore, come rivela la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il diesel è tornato sopra il record dello scorso 19 marzo, alla vigilia della riconferma del taglio delle accise deciso dal governo di Giorgia Meloni, raggiungendo quota 2,141 euro al litro in modalità self service. Per dare un’idea, senza lo “sconto” deciso dall’esecutivo italiano il prezzo del gasolio self service arriverebbe a 2,39 euro al litro. Il caro carburanti nel dettaglio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caro carburanti fuori controllo, malgrado l’ultimatum di Trump la tregua in Iran resta lontana e il prezzo di benzina e diesel spicca il volo Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti. Prezzo dei carburanti fuori controllo, dalla benzina al diesel scattano nuovi aumentiDopo un mese di guerra in Iran, fare il pieno alla propria automobile diventa sempre più amaro. Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco Temi più discussi: Carburanti fuori controllo, il Codacons lancia l’allarme: Famiglie al limite, il taglio accise non basta; Prezzi alla pompa fuori controllo: Cna teme lo stop ai trasporti per studenti e turisti; Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile. Il 7 termina il taglio delle accise; Carburanti fuori controllo: l’Europa prepara il piano di razionamento. Carburanti fuori controllo, Tanasi (Codacons) chiama il governo alla responsabilitàUtilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Puoi scegliere quali cookie abilitare e vedere quali usiamo a questo link . PROROGARE IL TAGLIO DELLE ACCISE NON BASTA: ... maremmanews.it Caro carburante, il diesel oltre i 2 euro. E i camionisti proclamano 6 giorni di scioperoCamionisti in protesta contro il caro carburante: scioperi, prezzi in aumento, accuse alle compagnie energetiche. blitzquotidiano.it Roberto Cifarelli Caro carburanti ed emergenza energetica: la Regione Basilicata dia il buon esempio, subito più smart working nella Pubblica Amministrazione In qualità di Consigliere regionale del Gruppo Misto e Presidente della Commissione Bilancio e Pr - facebook.com facebook Caro carburanti, oggi il Cdm: sul tavolo proroga taglio accise x.com