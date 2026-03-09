Caro carburanti i benzinai toscani sul piede di guerra | Pronti allo sciopero generale contro le speculazioni

I benzinai toscani minacciano uno sciopero generale contro le speculazioni sui carburanti. La rete di distribuzione dei carburanti si trova in allerta a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che stanno influenzando il mercato energetico e creando preoccupazioni tra gli operatori del settore. La decisione di mettere in discussione le attività è stata annunciata come risposta alle difficoltà economiche del momento.

FIRENZE – Le ripercussioni economiche derivanti dall’attuale crisi geopolitica mediorientale continuano a gravare sul mercato energetico, innescando la dura reazione della rete di distribuzione dei carburanti. Faib Confesercenti Toscana, attraverso il presidente regionale Federico Valacchi, ha formalizzato uno stato di profonda insofferenza sindacale, paventando l’ipotesi di uno sciopero generale della categoria in risposta all’attuale gestione governativa della crisi dei prezzi. L’associazione di categoria contesta fermamente l’approccio adottato dalle autorità centrali, esprimendo perplessità in merito alle recenti ispezioni condotte dalla Guardia di Finanza negli impianti toscani durante lo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

