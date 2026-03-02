I prezzi di benzina e diesel in forte salita con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari | la guerra in Iran accende il caro carburanti

I prezzi di benzina e diesel sono in rapido aumento mentre il Brent supera gli 80 dollari al barile. La guerra in Iran, scoppiata tra Usa e Israele, sta influenzando i mercati energetici. Le tensioni nella regione contribuiscono a far salire i costi dei carburanti, creando preoccupazioni per i consumatori e gli operatori del settore. La situazione continua a evolversi, con l’impatto sui prezzi che si fa sempre più evidente.

Benzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Gasolio ai massimi da 11 mesi. Il conflitto avviato da Usa e Israele contro l’Iran incendia il Medio Oriente e pure il prezzo dei carburanti. C’era da aspettarselo che la guerra in Medio Oriente avrebbe fatto impennare il prezzo del greggio sui mercati internazionali, portando a una nuova e repentina impennata del caro carburanti. Benzina e gasolio registrano nuovi ritocchi verso l’alto, con il diesel che tocca il livello più alto da oltre undici mesi. Il sabato di fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, com’era prevedibile, ha scosso le quotazioni petrolifere come una potente scossa tellurica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le tensioni tra USA, Israele e Iran riaccendono l’allarme sui carburanti. Con lo Stretto di Hormuz al centro della crisi e il Brent in rialzo, gli analisti ipotizzano aumenti fino a 30-40 centesimi al litro per benzina e diesel in caso di escalation prolungata. Gli effetti i facebook

Il #petrolio continua a correre: #Brent a 80 dollari al barile (+10%) Wti con consegna ad aprile sale del 9,16% a 73,31 dollari #Iran #Teheran #Tehran x.com