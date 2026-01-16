Viabilità e sicurezza stradale ad Avellino investimenti per 4 milioni tra lavori in corso e nuovi cantieri

Il Comune di Avellino investe 4 milioni di euro per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. L’intervento include lavori in corso e nuovi cantieri, con l’obiettivo di garantire strade più sicure e percorribili. Questi interventi fanno parte di un programma di manutenzione straordinaria volto a preservare l’efficienza della rete viaria cittadina e a migliorare le condizioni di viaggio per residenti e cittadini.

Il Comune di Avellino prosegue nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, finalizzato alla messa in sicurezza delle strade comunali e al miglioramento delle condizioni di percorribilità. Gli interventi sono resi possibili grazie a finanziamenti ottenuti mediante la.

