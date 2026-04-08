Sabato 11 aprile alle ore 20:00, presso Henna – Teatro e arte, andrà in scena “Quei Due”, uno spettacolo della compagnia Le Scimmie interpretato da Carmela e Salvo, protagonisti dello spettacolo Mare Fuori. L’evento teatrale si svolge in un luogo dedicato alla cultura e alle arti, offrendo al pubblico un nuovo appuntamento con la scena teatrale. La rappresentazione durerà circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo appuntamento teatrale con “Quei Due”, lo spettacolo della compagnia Le Scimmie, in scena sabato 11 aprile alle ore 20:00 presso Henna – Teatro e arte. Approda a Santa Maria Capua Vetere un progetto coraggioso che vede protagonista la magnetica Giovanna Sannino. L’attrice, ormai volto amatissimo dal grande pubblico per il ruolo di Carmela nella serie cult “Mare Fuori”, torna sul palcoscenico insieme a Gaetano Migliaccio, anche lui interprete nella celebre serie televisiva nel ruolo di Salvo. Lo Spettacolo: Oltre il visibile “Quei Due”, scritto da Ciro Burzo, non è solo una rappresentazione, ma una denuncia nuda e cruda degli abusi all’interno della coppia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carmela e Salvo (Mare fuori) portano in scena “Quei Due”

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