Nel finale di stagione di Mare Fuori 6 Rosa Ricci incontra Carmine Di Salvo dopo diversi anni, sorprendendo i fan. La scena si svolge nel contesto di un incontro inaspettato, mentre Massimiliano Caiazzo, assente, aveva altri impegni e un look molto diverso. La scena ha catturato l’attenzione degli spettatori e ha rappresentato uno dei momenti più attesi della stagione.

Il finale di stagione di Mare Fuori 6 ha regalato ai fan della serie tv uno dei momenti più attesi: il nuovo incontro tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo dopo anni di distanza. Nell’ultimo episodio Rosa entra nel luogo che rappresenta il nuovo inizio di Carmine: il negozio da barbiere che lui ha sempre sognato di aprire. È lì che lo ritrova, tra specchi e poltrone del salone. Il locale diventa il simbolo di una vita diversa, costruita lontano dalla violenza e dalle dinamiche criminali che hanno segnato il passato dei due personaggi, Ma la scena ha fatto discutere molti spettatori: nel momento dell’incontro, infatti, Carmine appare solo di spalle e a interpretarlo non è Massimiliano Caiazzo, bensì una controfigura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Massimiliano Caiazzo aveva altri impegni e un look troppo diverso”: Rosa Ricci ritrova Carmine Di Salvo nel finale di Mare Fuori 6 ma la scena spiazza i fan

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Approfondimenti e contenuti su Massimiliano Caiazzo

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+++ATTENZIONE SPOILER+++ Niente da fare. Ci abbiamo sperato ma non è successo. Massimiliano Caiazzo non è apparso in Mare Fuori 6 Nonostante l’ultima scena di Rosa racconti di un suo ricongiungimento con Carmine, quest’ultimo non appare. Il p - facebook.com facebook