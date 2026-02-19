Napoli camorra | alleanza tra clan Puca Verde e Ranucci smantellata 14 arresti e cassa comune scoperta

A Napoli, le forze dell’ordine hanno interrotto un’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci, arrestando 14 persone coinvolte in attività illecite. Il blitz ha portato alla scoperta di una cassa comune utilizzata per finanziare il traffico di droga e il riciclaggio di denaro. Durante le operazioni sono stati sequestrati armi, denaro e documenti che testimoniano la rete di collegamenti tra i gruppi criminali. La polizia ha agito per interrompere un sistema di potere ormai consolidato nella zona.

Napoli, blitz contro la camorra: 14 arresti e smantellata un’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci. Un’operazione su larga scala dei carabinieri ha portato all’arresto di quattordici persone ritenute esponenti di spicco dei clan camorristici Puca, Verde e Ranucci, operanti nell’hinterland napoletano. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, ha svelato un patto di alleanza tra le organizzazioni criminali, volto a consolidare il controllo del territorio e a gestire congiuntamente i proventi illeciti. L’intervento rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata campana e un tentativo di recidere un sistema di potere radicato in aree strategiche della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioUn blitz dei carabinieri a Sant'Antimo ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un'alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde.

Camorra, blitz con 14 arresti: terremoto nei clan Puca, Verde e RanucciLa camorra ha subito un duro colpo con un blitz che ha portato all’arresto di 14 persone, coinvolte nei clan Puca, Verde e Ranucci.

