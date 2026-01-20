Adriana Lafaenza nuovo assessore del Comune di Stornara

Adriana Lafaenza è stata nominata assessora del Comune di Stornara, con deleghe relative a Welfare, Servizi Sociali, Famiglia, Sanità, Qualità della vita, Associazionismo, Volontariato, Politiche territoriali, Personale e Sport. La sua nomina mira a rafforzare l’azione amministrativa in questi settori, contribuendo allo sviluppo e al benessere della comunità locale.

Adriana Lafaenza tata nominata assessora del Comune di Stornara con deleghe al Welfare, Servizi Sociali e Famiglia, Sanità, Qualità della vita, Associazionismo e Volontariato, Politiche per la promozione del territorio, al Personale e Sport. L'ingresso in Giunta è stato comunicato dal sindaco.

