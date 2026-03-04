Guerra in Iran prezzi dei carburanti in salita anche ad Agrigento | dieci centesimi in più al litro in soli in tre giorni

Da sabato scorso, i prezzi dei carburanti ad Agrigento sono aumentati di dieci centesimi al litro in tre giorni. L’incremento è legato agli effetti economici dell’attacco americano in Iran, che hanno influenzato il costo del carburante anche nella provincia. Gli automobilisti locali si sono trovati ad affrontare questa variazione repentina senza che ci siano state altre motivazioni ufficiali comunicate.

Il gasolio ha registrato il rincaro più alto attestandosi sui circa 1,80 al litro, ma secondo il esperti presto il costo alla colonnina supererà la soglia dei 2 euro Gli effetti economici dell’attacco americano in Iran non si sono fatti attendere. Anche gli automobilisti agrigentini, da sabato scorso, hanno visto salire i prezzi del carburante. Vacanza diventa un incubo, famiglia agrigentina bloccata in Medio Oriente: “Un tour in Oman ci ha salvato dai missili su Dubai” L’aumento medio è stato di circa dieci centesimi al litro per il gasolio, mentre la benzina è cresciuta di circa sette centesimi al litro. Rincari che però, secondo gli stessi benzinai, sono destinati a continuare fino a spingere il costo del diesel oltre alla soglia dei due euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

