Carburanti in aumento diesel oltre quota 2,19 euro | Sicilia tra le aree più costose

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con il diesel che supera i 2,19 euro al litro in alcune zone. La Sicilia si conferma tra le regioni più colpite dall’incremento, secondo quanto riferiscono le associazioni dei consumatori. In molte aree, il costo del gasolio ha raggiunto livelli elevati rispetto a quelli di settimane precedenti. La situazione rimane sotto osservazione, senza variazioni significative nelle politiche di prezzo.

La Sicilia è una delle regioni in cui l'aumento dei prezzi del gasolio è più consistente: lo affermano le associazioni dei consumatori. Il rialzo giornaliero più alto dei prezzi per il gasolio è nell'Isola, dove un pieno di 50 litri costa 2 euro e 45 centesimi in più di ieri, secondo l'Unione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Carburanti, prezzi oggi: diesel oltre i 2 euro/litro, benzina sfonda quota 1,8(Adnkronos) – Mercati petroliferi ancora estremamente agitati, con quotazioni in saliscendi: ieri tonfo per benzina e gasolio, che restano tuttavia...

Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, diesel vicino ai 2 euroContinua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8...

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Carburanti sempre più cari: diesel oltre il record, benzina in forte rialzoSvanito il beneficio del taglio accise. Il gasolio ha raggiunto un nuovo picco: con l’aliquota normale sarebbe in media a 2,39 euro al litro ... quattroruote.it

Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook

Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com