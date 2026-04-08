Carburante poco fa la terribile notizia | ora si che si mette male

Poco fa è arrivata una notizia che potrebbe complicare la situazione nel settore del carburante. Dopo un periodo di tensioni, lo Stretto di Hormuz è stato riaperto a seguito di una tregua tra Stati Uniti e Iran. Questo stretto rappresenta uno dei principali passaggi per il commercio energetico mondiale, e la sua riapertura potrebbe avere ripercussioni sui mercati e sulla fornitura di carburanti.

La riapertura dello Stretto di Hormuz, avvenuta dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, riporta la navigazione in uno dei principali punti di passaggio del commercio energetico mondiale. Tuttavia, secondo l’analisi di Matteo Villa, esperto dell’Ispi, la ripresa del transito non comporterà un calo immediato dei prezzi dei carburanti. Nonostante la normalizzazione del traffico in un’area da cui transita circa il 20% del petrolio globale, gli effetti della crisi continueranno a riflettersi sui listini ancora per diverse settimane, e in alcuni casi per mesi. Hormuz, prepariamoci alle polemiche delle prossime settimane. Anche se lo stretto di Hormuz fosse “aperto” da oggi, ci vorranno settimane perché i prezzi alla pompa in Europa si stabilizzino e mesi prima che si torni alla normalità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Carburante, poco fa la terribile notizia: ora si che si mette male Sondaggi politici, crollo clamoroso per un partito: ora si che si mette male!Gli ultimi dati diffusi da Swg fotografano un nuovo assestamento nel centrodestra: a oltre un mese dalla separazione dall’ex generale, la Lega... Il monito del vescovo: "Si comunica poco e male". Mette in guardia dall'intelligenza artificiale: "Si perde creatività"L'iniziativa è stata organizzata in prossimità della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si celebra ogni 24 gennaio Il... POLA SATA URNEBESNIH VICEVA 5 | Blebetalo | Vicevi Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Poco carburante per gli aerei, l'allarme dall'aeroporto di Bolzano: Rischio da non sottovalutare; Stretta sul carburante in 4 aeroporti: i voli prioritari e perché il traffico non è a rischio (per ora); Accise carburanti: il governo proroga lo sconto usando i soldi per la decarbonizzazione. Ancora alta l'attenzione sugli aeroporti per la crisi del carburanteRestano sotto la lente gli aeroporti italiani per la crisi del carburante. Per domani è previsto a Bruxelles un nuovo incontro del gruppo Ue di coordinamento sul petrolio, a cui parteciperanno anche i ... ansa.it Chi fa il pieno agli aerei in ItaliaOgni giorno dai 45 aeroporti italiani decollano in media poco più di 2.300 aerei. Per far sì che ogni decollo vada liscio servono molti passaggi, e uno dei più importanti è quello in cui gli aerei ... ilpost.it "Non c'è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera sul tema del car - facebook.com facebook Petrolio, prezzi in discesa. #Salvini: "Sul carburante nessuno faccia il furbo" x.com