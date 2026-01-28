Il monito del vescovo | Si comunica poco e male Mette in guardia dall' intelligenza artificiale | Si perde creatività

Il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ha incontrato i giornalisti per la prima volta dopo aver preso il suo incarico. Durante l’incontro, ha lanciato un avvertimento sulla poca chiarezza nell’informazione e ha messo in guardia dai rischi dell’intelligenza artificiale, che potrebbe far perdere creatività e spontaneità. Caiazzo ha detto che spesso si comunica poco e in modo sbagliato, e ha sottolineato l’importanza di mantenere un rapporto diretto e autentico con le

L'iniziativa è stata organizzata in prossimità della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si celebra ogni 24 gennaio Il vescovo della diocesi Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ha incontrato mercoledì mattina i giornalisti della stampa locale, si tratta del primo incontro da quando ha assunto l’incarico di vescovo. L'iniziativa è stata organizzata in prossimità della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che si celebra ogni 24 gennaio. Tanti i temi affrontati da monsignor Caiazzo che ha messo in guardia dai rischi derivanti dall'uso dell' intelligenza artificiale nel settore della comunicazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Sarsina Intelligenza Artificiale D’Orrico si fa assolvere dall’intelligenza artificiale Il monito del vescovo dall’altare: "Interessi politici e anticlericalismo. Quelle falsità che generano paura" Il vescovo Gian Carlo Perego, dall’altare del duomo gremito, ha affrontato temi di attualità, sottolineando come interessi politici e anticlericalismo possano alimentare false percezioni e paure. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Cesena Sarsina Intelligenza Artificiale Argomenti discussi: Foligno, festa di San Feliciano, il monito del cardinale Lojudice: Non restiamo spettatori; Shoah, il monito dalla Risiera di San Sabba: Trieste ricorda e chiama alla responsabilità VIDEO; La Diocesi premia i presepi: Grande valore spirituale; Referendum, fine vita, violenze: le parole di Zuppi per un’Italia spaesata. Il vescovo Muser, 'la casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige'(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Avere un alloggio a prezzi accessibili investe in modo concreto la dignità, la sicurezza e le prospettive di vita di molte persone. Si tratta di una questione sociale attual ... msn.com ALTO ADIGE.IT * CRONACA: «IL MONITO DEL VESCOVO MUSER: LA CASA È UNA QUESTIONE SOCIALE E DI DIGNITÀ IN ALTO ADIGE»Il monito del vescovo Muser: «La casa è una questione sociale e di dignità in Alto Adige». I commenti sono chiusi. agenziagiornalisticaopinione.it Con un certo senso di colpa per via del monito di Henri Cartier-Bresson: "...Non mettere mai in posa il mondo". . . . #sorrentinolady #vulcaniaswan #henricartierbresson facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.