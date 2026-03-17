Gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Swg mostrano un calo significativo per un partito del centrodestra, che scende al 6,6 per cento. La Lega, che aveva già subito perdite, continua a perdere terreno dopo la rottura con un ex generale, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si avvicina. La situazione di questa formazione politica si fa più complicata rispetto ai dati di circa un mese fa.

Gli ultimi dati diffusi da Swg fotografano un nuovo assestamento nel centrodestra: a oltre un mese dalla separazione dall’ex generale, la Lega arretra ancora e si ferma al 6,6%, raggiunta da Alleanza Verdi-Sinistra. Nella stessa rilevazione cresce Futuro Nazionale, il progetto politico di Vannacci, che sale al 3,5% e si colloca sullo stesso livello di Azione. Nel quadro complessivo, Forza Italia resta la seconda forza della coalizione con l’ 8,0%, pur registrando una lieve flessione. Sondaggi politici SWG: il dato su Lega e l’avanzata di Futuro Nazionale. Secondo quanto emerge dalla rilevazione, il 6,6% rappresenta per la Lega il punto più basso da quando è tornata al governo nel 2022. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, crollo clamoroso per un partito: ora si che si mette male!

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