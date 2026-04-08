Capri ordinanza anti-petulanza | stop ai venditori insistenti verso i turisti

A Capri è stata emanata un'ordinanza che vieta ai venditori di avvicinare con insistenza i turisti per proporre servizi come gite in barca, pasti o visite guidate. La disposizione riguarda le attività svolte su suolo pubblico e mira a regolamentare le modalità di contatto tra i venditori e i visitatori. L'obiettivo è ridurre le forme di petulanza e garantire un'esperienza più tranquilla ai turisti che visitano l'isola.

Gite in barca, pasti e visite guidate: vietato il procacciamento insistente di clientela su suolo pubblico. Il Comune di Capri ha introdotto un provvedimento per tutelare turisti e cittadini dal fenomeno dell’invasione commerciale. L’ordinanza, operativa da oggi, vieta agli operatori economici, ai titolari di agenzie turistiche e ai loro collaboratori di avvicinare i passanti in maniera insistente per proporre servizi turistici o consumazioni in locali, comprese gite in barca, visite guidate e offerte di pasti. Le multe previste per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro. La misura è stata approvata dalla giunta comunale lo scorso 31 marzo, su iniziativa del sindaco Paolo Falco, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza e agevole circolazione pedonale e veicolare nel centro storico e nella zona portuale di Marina Grande. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capri, ordinanza anti-petulanza: stop ai venditori insistenti verso i turisti Venditori insistenti poi rapinatori: portano via la borsa a un’anziana a Rivoli, arrestatiSi aggiravano nell’area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti... Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro Argomenti più discussi: Capri, arriva l’ordinanza anti-petulanza: previste multe salate per i trasgressori; Basta turisti 'assaliti' a Capri, scattano multe fino a 500 euro. Capri, arriva l’ordinanza anti-petulanza: previste multe salate per i trasgressoriInizia la stagione turistica a Capri ed iniziano a scattare anche i primi divieti per l’ordine pubblico. Oggi 7 aprile, infatti, dal Comando ... msn.com A Capri ordinanza anti-pubblicità petulanteProvare a fronteggiare gli eccessi del turismo. Non come chiusura, ma come forma di tutela. Non è la prima volta che a Capri si interviene per regolamentare la promozione molesta. L'espressione è pet ... rainews.it A base di cioccolato e mandorle, la torta caprese è nata a Capri e poi ha fatto il giro del mondo. Scoprite la sua storia e la ricetta classica per prepararla x.com Buona Pasqua... ...andiamo in giro passeggiando e conoscere la Bellissima Capri.. #capri - facebook.com facebook