Venditori insistenti poi rapinatori | portano via la borsa a un’anziana a Rivoli arrestati

Due uomini che si avvicinavano agli anziani nel mercato di Rivoli sono stati fermati dalla polizia. I venditori insistenti si sono rivelati rapinatori, quando hanno sottratto la borsa a un’anziana signora. Gli agenti hanno intercettato i sospetti in zona e li hanno arrestati, trovando la refurtiva ancora con loro. La donna ha riferito di essere stata avvicinata con insistenza prima del furto. La questura ha confermato l’identificazione dei due uomini.

Si aggiravano nell'area mercatale di Piazza Cavallero a Rivoli cercando, apparentemente, di approcciare persone anziane per vendere vari prodotti contenuti all'interno di due borse che avevano al seguito. Ma i movimenti dei due uomini, cittadini marocchini di 29 e 39 anni, sono stati notati dagli agenti della squadra mobile durante un servizio volto al contrasto di furti e rapine commessi in prossimità delle aree mercatali in danno di persone anziane. A un certo punto l'attenzione dei due malviventi è stata attirata da un'anziana che, dopo aver terminato i suoi acquisti si dirigeva verso l'auto parcheggiata in via Borgeisa.