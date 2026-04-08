Caos sulla linea Adriatica | bloccati i treni tra Bari e il Nord

Una mattinata difficile per chi viaggia lungo la linea Adriatica, con numerosi treni bloccati tra Bari e il Nord. A causare i disagi è stata una frana nel territorio di Petacciato, in Molise, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Trenitalia ha interrotto i servizi sulla tratta interessata, creando disagi tra i pendolari e i passeggeri in transito.

Una mattinata di passione per i pendolari e i viaggiatori della linea Adriatica. La frana del Petacciato, in Molise, ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Il blocco sta provocando una reazione a catena su tutta la. 🔗 Leggi su Baritoday.it Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea AdriaticaFermo, 12 febbraio 2026 – Un uomo di 68 anni residente ad Altidona, è stato urtato da un treno merci che viaggiava in direzione sud. Frana in Molise, treni bloccati sulla linea adriatica: si rischia l’isolamento a ridosso dell’estateCircolazione ferroviaria sospesa a tempo indeterminato all’altezza di Petacciato. Temi più discussi: Caos sulla linea ferroviaria adriatica; Frana a Petacciato, il Molise ripiomba nel caos e torna a dividere l'Italia: treni fermi sull'Adriatica e autostrada chiusa tra Vasto sud e Termoli; Cronaca. Caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: Italia divisa in due; Linea ferroviaria adriatica interrotta: oltre mille persone ferme in stazione a Vasto-San Salvo. Frana Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise: scuole chiuse in provincia di CampobassoIl riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: Frana tra le più grandi d’Europa, troppo estesa per ... fanpage.it Ferrovia Adriatica interrotta: frana tra Termoli e Vasto, caos treni e viabilità l’8 aprileGravi disagi sulla dorsale adriatica: circolazione ferroviaria sospesa tra Termoli e Vasto San Salvo. Coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni regionali. ilsipontino.net Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook E' caos treni dopo la frana: da Bologna convogli deviati x.com