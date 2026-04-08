Caos in Barcellona-Atletico espulso Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez Cos’è successo in Champions

Durante la partita tra Barcellona e Atletico Madrid, si sono verificati diversi episodi rilevanti. Un calciatore è stato espulso dopo un intervento che ha attirato l'attenzione del VAR. Inoltre, un gol spettacolare è stato segnato da un giocatore dell'Atletico nel corso dell'incontro. La possibile decisione del VAR potrebbe influenzare l'esito della sfida e la qualificazione ai quarti di finale della Champions League.

(Adnkronos) – Un caso Var potrebbe decidere i quarti di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, oggi mercoledì 8 aprile. Sul finire del primo tempo, l'arbitro Kovacs fischia un calcio di punizione per i Colchoneros e ammonisce Cubarsì per un fallo su Giuliano Simeone, lanciato a rete. La protesta della panchina di Diego Simeone. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso... Leggi anche: Tocca genitali di Sorloth e viene espulso, cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe Temi più discussi: LaLiga: Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights Video; Barcellona-Atletico Madrid: dove vederla in chiaro (gratis), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions; Barcellona, malumore Yamal ma Flick lo difende: È normale arrabbiarsi e sbagliare; Var sotto accusa anche nella Liga: l'audio di Atletico-Barcellona scatena le polemiche. Barcellona-Atletico Madrid: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueAl Camp Nou si affrontano - per l'ennesima volta nell'ultimo periodo - i blaugrana ed i Colchoneros, in un match che si preannuncia infuocato ... tuttosport.com DIRETTA | Barcellona Atletico Madrid (risultato 0-1): Julian Alvarez! (Champions League, oggi 8 aprile 2026)Diretta Barcellona Atletico Madrid streaming video tv, oggi 8 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net L'8 aprile è la nuova Giornata Mondiale della Punizione Perfetta Dalla magia di Rice (che un anno fa fece addirittura doppietta), a quella di Julian Alvarez che sta decidendo Barcellona-Atletico #FantaChampions - facebook.com facebook #Barcellona- #AtleticoMadrid diretta Champions League: segui il derby spagnolo dell'andata dei quarti di finale LIVE x.com