Tocca genitali di Sorloth e viene espulso cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe

Durante il secondo tempo della partita tra Atletico Madrid e Getafe, valida per la Liga, un episodio ha attirato l’attenzione: Abel Abqar è stato espulso con un cartellino rosso insolito per i regolamenti, dopo aver toccato i genitali di Sorloth. L’azione è culminata con Sorloth che ha reagito energicamente, scaraventando a terra l’avversario. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

(Adnkronos) – Cartellino rosso mai visto in Liga. Oggi, sabato 14 marzo, durante il secondo tempo di Atletico Madrid-Getafe, partita vinta dai Colchoneros 1-0, Abel Abqar è stato espulso dopo un contatto con Sorloth, che ha reagito con veemenza scaraventando a terra l'avversario. A rivedere le immagini però il gesto del norvegese è dovuto da un tocco del giocatore marocchino nelle parti basse. Al 55' infatti, dopo essersi detti qualche parola di troppo, Abqar passa davanti a Sorloth e lo stringe in mezzo alle gambe, provocando la reazione, visibilmente irritata, di Sorloth. Avvisato dal Var, l'arbitro del match viene richiamato al monitor per rivedere l'episodio, decidendo poi di espellere il giocatore del Getafe per condotta antisportiva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sorloth Juve, qual è la richiesta dell’Atletico Madrid per lasciare partire l’attaccante. Tutti i dettagliAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Pronostico Atletico Madrid-Getafe: la sesta di fila arriva per questo motivoAtletico Madrid-Getafe è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria contro...