Nel carcere di Ascoli si è verificata una giornata caratterizzata da diversi episodi di tensione, con incendi e atti di autolesionismo. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti più volte per gestire le situazioni di emergenza, che si sono susseguite nel corso della giornata. La sequenza di eventi ha creato una situazione di forte criticità all’interno dell’istituto penitenziario.

Ascoli, 8 aprile 2026 – Giornata ad alta tensione, l’ennesima, quella di oggi nel carcere di Ascoli, dove tra incendi e atti di autolesionismo gli agenti della polizia penitenziaria hanno fronteggiato in poche ore una serie di criticità ad alto rischio. Solo grazie alla professionalità del personale non si registrano feriti tra gli operatori. Cos’è successo: 3 gli episodi di oggi. Tra le 14 e le 16 si sono verificati due distinti incendi di cella. Un detenuto romano di circa 30 anni, con alle spalle due omicidi commessi in carcere e già noto per condotte violente e gesti autolesionistici, ha dato fuoco alla propria cella dopo essersi provocato profonde ferite al collo e alle braccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos al carcere di Ascoli, giornata ad alta tensione tra incendi e autolesionismo: cos’è successo

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