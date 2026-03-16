Gasperini Fabregas | alta tensione e spintoni tra panchine Cosa è successo al termine di Como Roma

Al termine della partita tra Como e Roma, si sono verificati momenti di tensione tra i due allenatori. Gasperini e Fabregas sono stati protagonisti di uno scontro, con spintoni e atteggiamenti accentuati vicino alle panchine. La scena si è svolta subito dopo il fischio finale, creando un clima di agitazione tra le due squadre e gli spettatori presenti.

Gasperini Fabregas: alta tensione e spintoni tra panchine. Cosa è successo al termine dello scontro diretto tra Como e Roma. Il post-partita di Como-Roma si è trasformato in un teatro di tensioni vibranti, dove l’adrenalina dei novanta minuti è sfociata in un amaro scontro tra panchine. Protagonisti del caos finale i due tecnici, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini, la cui mancata intesa cordiale ha innescato una reazione a catena sotto gli occhi di spettatori e telecamere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tutto ha avuto inizio con la rottura del protocollo non scritto della sportività: al triplice fischio, l ’allenatore ospite ha imboccato rapidamente la via degli spogliatoi, ignorando la canonica stretta di mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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