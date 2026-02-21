Il maresciallo Vittorio Fabrizio Forte è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Montecchio

Il maresciallo Vittorio Fabrizio Forte ha assunto il comando della stazione dei carabinieri di Montecchio. La nomina è stata decisa dopo un processo di selezione interno, che ha coinvolto diversi ufficiali. Forte, con alle spalle anni di esperienza sul campo, ha già iniziato a pianificare nuove strategie per migliorare la sicurezza nel territorio. La sua prima visita ufficiale si è svolta nel centro storico, incontrando alcuni cittadini.

Foggiano di 36 anni, Forte ha iniziato la propria carriera nell'Esercito nel 2009, è passato poi all'Arma nel 2010 ed ha prestato servizio prima a Roma e poi a Terni Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Montecchio, Maresciallo Ordinario Vittorio Fabrizio Forte. Foggiano di origine, 36enne, Forte ha iniziato la carriera militare nel 2009 nell'Esercito Italiano presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre di Foggia, per poi arruolarsi nell'Arma nel 2010 come Carabiniere Effettivo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA). L'anno successivo, al termine del periodo di formazione, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Roma - Tomba di Nerone; vincitore di concorso per Allievi Marescialli, dal 2015 al 2018 ha frequentato prima la Scuola Marescialli di Velletri e, successivamente, l'omologa sede addestrativa di Firenze, conseguendo la laurea triennale in "Scienze Giuridiche per la Sicurezza" col massimo dei voti.