Il team di Cantù, guidato dall'allenatore con due titoli italiani vinti a Venezia, ha ottenuto una serie di vittorie che lo hanno portato dalla posizione di ultimo in classifica a una distanza di quattro punti dalla zona retrocessione. L'allenatore ha dichiarato di aver preferito questa sfida in Italia rispetto a un’esperienza all’estero, definendola un’occasione che lo fa sentire vivo. La squadra si concentra ora sulla lotta salvezza, sottolineando l'importanza di fare affidamento solo su se stessa.

Un coach che in Italia abbia vinto più di scudetti di lui oggi in campionato non c’è. Al massimo è appena tornato Repesa che ne ha vinti altrettanti, due. Walter De Raffaele è tornato in panchina a fine gennaio per prendere la guida di Cantù che era all’ultimo posto in classifica dopo nove sconfitte consecutive. Nessuna bacchetta magica, la salvezza è ancora tutta da conquistare per i brianzoli, che oggi sono terzultimi a +4 dalla retrocessione dopo il successo da batticuore nello scontro diretto con Sassari. Ma uno sguardo alle ultime sei partite, in cui ha perso solo a Milano e a Tortona, racconta un trend oggettivo. Avanti verso l’obiettivo, a modo suo: “Sono molto diretto, faccio fatica a essere diplomatico, anzi falsamente opportunista - si racconta lui, livornese classe 1968 -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cantù ora ci crede con De Raffaele: "Volevo l'estero, ma questa è una sfida che ti fa sentire vivo"

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“Un bel giorno”, recensione brutalmente onesta: che noia Fabio De Luigi (e che spreco Virginia Raffaele che non fa Virginia Raffaele)Questo film è nato con un cartello gigante invisibile sopra il titolo: “Per favore, fateci fare incassi”.

Si parla di: Cantù basket, volata salvezza. La nuova casa brianzola è pronta: prioritaria la serie A. Playoff difficili per Varese, l'EA7 crede nella pole; Basket, Serie A: doppio ko per Brescia e Milano.

Cantù ora ci crede con De Raffaele: Volevo l'estero, ma questa è una sfida che ti fa sentire vivoIl coach due volte campione d'Italia a Venezia ha preso i brianzoli all'ultimo posto e ora è a +4 dalla zona retrocessione: La lotta salvezza è un terno al lotto, dobbiamo contare solo su noi stessi, ... msn.com