Questa sera, alle 19:30, Cantù sfida in trasferta Cremona al PalaRadi. La squadra di De Raffaele si presenta con più fiducia, ma deve stare attenta all’atletismo dei padroni di casa. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni che puntano a conquistare punti importanti in questa diciannovesima giornata di campionato.

Nell'anticipo della diciannovesima giornata di LBA, Acqua S.Bernardo Cantù affronterà in trasferta Vanoli Cremona al PalaRadi, sabato 7 febbraio alle 19:30. La sfida mette di fronte due squadre in corsa per posizioni di classifica e richiede una gestione accurata dei ritmi, una solidità difensiva e una precisione offensiva in grado di aprire varchi nelle difese avversarie, mantenendo l’equilibrio tra attacco e difesa. Durante la conferenza stampa, Walter De Raffaele ha sottolineato che, come per ogni occasione esterna, la gara presenterà difficoltà legate all’avversario: Cremona combina atletismo e propensione offensiva, elementi che richiedono una gestione dei rimbalzi e la capacità di giocare in campo aperto per contenere i ritmi e mantenere equilibrio tra i quintetti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Raffaele su Cantù: "Fiducia ritrovata, ma attenzione all'atletismo di Cremona

Approfondimenti su Cantù Vanoli

Cantù ha annunciato il cambio in panchina, con l'addio di Nicola Brienza e l'ingaggio di Walter De Raffaele come nuovo allenatore.

La 17ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni, tra prestazioni di rilievo, sorprese e protagonisti italiani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cantù Vanoli

Argomenti discussi: Pallacanestro Cantù - Reyer Venezia, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Walter De Raffaele: Cantù è la mia sfida da vincere; Cantù battuta da Venezia, De Raffaele: Poca lucidità nei momenti decisivi; Cantù, De Raffaele: Chiozza? I giocatori d'esperienza dovrebbero dare leadership, non l'ho vista.

Cantù, Walter De Raffaele trova le chiavi per fermare CremonaL'allenatore della compagine biancoblù ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che aprirà la diciannovesima giornata di LBA ... msn.com

Cantù, De Raffaele: La squadra reagisce bene, vediamo di portare i segnali in campo!Nell’anticipo della diciannovesima giornata di LBA, in programma sabato 7 febbraio alle ore 19:30, l’Acqua S.Bernardo Cantù sarà impegnata in una delicata trasferta: ... pianetabasket.com

Cantù, De Raffaele: "La squadra reagisce bene, vediamo di portare i segnali in campo! #LBASerieA | #pianetabasket x.com

Cantù, Ballo: " Con De Raffaele stiamo crescendo ma serve altro step" Oumar Ballo a "La Provincia": Cantù deve essere più incisiva, il buon feeling con coach De Raffaele e le ambizioni del lungo. Leggi su: facebook