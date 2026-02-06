De Raffaele su Cantù | Fiducia ritrovata ma attenzione all' atletismo di Cremona
Questa sera, alle 19:30, Cantù sfida in trasferta Cremona al PalaRadi. La squadra di De Raffaele si presenta con più fiducia, ma deve stare attenta all’atletismo dei padroni di casa. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni che puntano a conquistare punti importanti in questa diciannovesima giornata di campionato.
Nell'anticipo della diciannovesima giornata di LBA, Acqua S.Bernardo Cantù affronterà in trasferta Vanoli Cremona al PalaRadi, sabato 7 febbraio alle 19:30. La sfida mette di fronte due squadre in corsa per posizioni di classifica e richiede una gestione accurata dei ritmi, una solidità difensiva e una precisione offensiva in grado di aprire varchi nelle difese avversarie, mantenendo l’equilibrio tra attacco e difesa. Durante la conferenza stampa, Walter De Raffaele ha sottolineato che, come per ogni occasione esterna, la gara presenterà difficoltà legate all’avversario: Cremona combina atletismo e propensione offensiva, elementi che richiedono una gestione dei rimbalzi e la capacità di giocare in campo aperto per contenere i ritmi e mantenere equilibrio tra i quintetti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
