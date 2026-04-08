Cantiere nel fine settimana | chiude la Complanare disagi sulla nuova Estense

Dal 10 al 13 aprile, la tangenziale Einaudi (Complanare) sarà chiusa in direzione Bologna nel tratto tra via Giardini e la Nuova Estense. Durante questo periodo, il traffico sulla Nuova Estense sarà regolato a senso alternato e sarà interdetto l’accesso alla strada provinciale n. La chiusura riguarda anche l’innesto con la strada provinciale, causando disagi sulla viabilità locale.

Dal 10 al 13 aprile verrà chiusa la tangenziale Einaudi (Complanare) in direzione Bologna nel tratto da via Giardini alla Nuova Estense, la viabilità su quest’ultima sarà regolata a traffico alternato e sarà chiuso l’innesto della strada provinciale n. 17 di Castelnuovo Rangone sulla rotatoria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Al Teatro Verdi la nuova produzione di 'Turn of the Screw' in scena nel fine settimanaIl capolavoro di Britten a cinquant’anni dalla sua morte per la prima volta sul palco del teatro di Pisa, in una nuova produzione che riprende il... Leggi anche: Niente treni nel fine settimana sulla linea Novara-Arona Temi più discussi: Cantiere Pigneto, Rfi: Posa dei primi binari per la nuova fermata; Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavori; Tortoreto, accesso temporaneo agli chalet nel cantiere del lungomare; Controlli a tappeto in cantieri e negozi, scattano 19 denunce e la sospensione di 7 attività. RFI: cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma con la posa dei primi binari(Teleborsa) - Avanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto. Nel fine settimana è stato attivato nella configurazione definitiva il primo dei due bin ... teleborsa.it Cantiere Pigneto, la nuova fermata prende forma: arrivano i primi binari. Il punto sui lavoriLa prima fase degli interventi dovrebbe concludersi a giugno con la parziale copertura della ferrovia. Poi, nel 2029, l'apertura completa con la nuova piazza pedonale e il collegamento con la metro C ... romatoday.it Avevano tentato di estorcere denaro via videochiamata dalle carceri al cantiere Fondo Fucile, la ditta ha denunciato tutto, facendo aprire l'indagine - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Lavori, cantiere in un tratto di via delle Robinie. Cambio di percorso per 4 linee di bus x.com