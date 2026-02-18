Niente treni nel fine settimana sulla linea Novara-Arona
Rfi ha deciso di sospendere i treni sulla linea Novara-Arona nel weekend del 21 e 22 febbraio, a causa di lavori di manutenzione. La compagnia ferroviaria ha programmato interventi lungo i binari che richiedono l'interruzione del servizio, lasciando i pendolari senza collegamenti in quei due giorni.
Lo stop ai treni per consentire lavori infrastrutturali sulla tratta. Altri due week end di stop arriveranno a marzo Stop ai treni nel fine settimana del 21 e 22 febbraio sulla linea Novara-Arona. Lo stop è stato deciso da Rfi per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta ferroviaria. Un nuovo stop è poi stato programmato anche a marzo, nei week end del 7 e 8 e 14 e 15 marzo. Per garantire la continuità del servizio, è stata riprogrammata l'offerta con un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Novara e Arona. L'orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.🔗 Leggi su Novaratoday.it
