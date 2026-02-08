Alluvione Emilia-Romagna | 2 milioni di euro per la SP85 cantiere fino ad aprile e deviazioni sul tratto Rubicone

Questa settimana partiranno i lavori sulla SP85, la strada che collega l’entroterra cesenese. La provincia ha stanziato 2 milioni di euro per sistemare il tratto del Fondovalle Rubicone, che resterà chiuso fino ad aprile. Sul percorso ci saranno deviazioni e il traffico sarà dirottato su percorsi alternativi. La strada è fondamentale per chi vive e lavora nella zona, e i lavori cercano di mettere in sicurezza il tratto dopo l’alluvione che ha colpito la regione.

Il tratto della provinciale 85 Fondovalle Rubicone, arteria vitale per la mobilità nell’entroterra cesenese, sarà interessato da un importante cantiere a partire dalla prossima settimana. L’intervento, del valore di due milioni di euro, finanziato dall’Unione Europea attraverso il PNRR, mira a mettere in sicurezza un’infrastruttura cruciale gravemente danneggiata dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2023. Le lavorazioni, che si protrarranno fino a fine aprile, comporteranno la chiusura della strada e la deviazione del traffico su percorsi alternativi, concordati con i Comuni di Sogliano al Rubicone e Roncofreddo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Emilia Romagna Alluvione Cantiere da due milioni di euro, al via il ripristino della strada provinciale 85 'Fondovalle Rubicone' Questa mattina è stato dato il via ai lavori di ripristino della strada provinciale 85 ‘Fondovalle Rubicone’. L'alluvione devastò la provinciale: cantiere da oltre 3 milioni di euro, lavori al via La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Emilia Romagna Alluvione Argomenti discussi: Post alluvione, Curcio: Con l’ordinanza 61 stanziati oltre 2 miliardi; EMILIA-ROMAGNA: Post alluvione, Curcio in Commissione Territorio, in arrivo 575 mln; Ricostruzione post alluvione Emilia Romagna, a Cesena conclusi i lavori per migliorare la funzionalità idraulica del fiume Savio; Blog | Ciclone Harry, il governo ha la soluzione: risarcire i meridionali coi loro stessi soldi. Forlì-Cesena, alluvione e ripartenza: da Intesa San Paolo 2 milioni per la prevenzione e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua VIDEOIntesa San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì e Regione Emilia-Romagna alleate per ripartire dopo l’alluvione del 2023 nella provincia di ... corriereromagna.it Alluvione 2023, pubblicata l’ordinanza che adotta il Piano di ricostruzione in Emilia-RomagnaUn provvedimento che raccoglie in un unico documento tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle ... chiamamicitta.it MELONI E LE ALLUVIONI. Tre anni fa, alluvione in Emilia Romagna, la presidente Meloni lasciò con irruenza il G7 in Giappone, per precipitarsi nei luoghi colpiti dall’alluvione: “La coscienza mi impone di tornare” disse. Piantò gli stivali da pescatore nel fango facebook Ricostruzione post #alluvione. A #Cesena conclusi i lavori per migliorare la funzionalità idraulica del fiume #Savio. Interessati circa 2,5 chilometri di alveo nel tratto urbano della città La #notizia regioneer.it/Savio-30gen26 x.com

