Alluvione Emilia-Romagna | 2 milioni di euro per la SP85 cantiere fino ad aprile e deviazioni sul tratto Rubicone

8 feb 2026

Questa settimana partiranno i lavori sulla SP85, la strada che collega l’entroterra cesenese. La provincia ha stanziato 2 milioni di euro per sistemare il tratto del Fondovalle Rubicone, che resterà chiuso fino ad aprile. Sul percorso ci saranno deviazioni e il traffico sarà dirottato su percorsi alternativi. La strada è fondamentale per chi vive e lavora nella zona, e i lavori cercano di mettere in sicurezza il tratto dopo l’alluvione che ha colpito la regione.

Il tratto della provinciale 85 Fondovalle Rubicone, arteria vitale per la mobilità nell’entroterra cesenese, sarà interessato da un importante cantiere a partire dalla prossima settimana. L’intervento, del valore di due milioni di euro, finanziato dall’Unione Europea attraverso il PNRR, mira a mettere in sicurezza un’infrastruttura cruciale gravemente danneggiata dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2023. Le lavorazioni, che si protrarranno fino a fine aprile, comporteranno la chiusura della strada e la deviazione del traffico su percorsi alternativi, concordati con i Comuni di Sogliano al Rubicone e Roncofreddo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

