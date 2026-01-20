Akustika Trio live allo Stone Rose

Venerdì 23 gennaio alle ore 21:15, Akustika Trio si esibirà dal vivo allo Stone Rose di Negrar (VR). Un appuntamento dedicato agli amanti della musica dal vivo, in un’atmosfera rilassata e intima. L’evento offre l’opportunità di ascoltare brani dal vivo in compagnia, in un locale noto per la qualità dell’accoglienza e dell’ambiente. Un momento da non perdere per gli appassionati della musica acustica.

Venerdì 23 gennaio dalle ore 21:15 vi aspetta una serata all'insegna dell'ottima musica con Akustika Trio allo Stone Rose di Negrar (VR). Tante le canzoni sia italiane che straniere tra le più famose tutte arrangiate in chiave acustica. Da non perdere. Per prenotare: 045 2225356 oppure 335 6415172. AkustiKa Trio nasce dall'incontro di tre musicisti accomunati dalla passione per il suono acustico e per l'interpretazione autentica della musica dal vivo. Il progetto unisce voce, fisarmonica e chitarra in un equilibrio raffinato, capace di creare atmosfere intime, eleganti e coinvolgenti.

Sempre più musica allo Stone RoseLo Stone Rose di San Vito di Negrar si prepara a un ricco calendario musicale, con numerosi eventi in programma nelle prossime settimane.

