Fondi del 5xmille a Udine | quanti sono e a chi vanno dalle onlus ai tifosi del Napoli

A Udine, molti contribuenti destinano il 5xmille a varie associazioni e tifosi del Napoli, creando un flusso di fondi significativo. La cifra raccolta viene distribuita tra onlus, società sportive e gruppi di supporters, che la usano per sostenere attività sociali e sportive. Le donazioni sono spesso più consistenti di quanto si immagini, e arrivano anche da persone che vogliono sostenere cause specifiche. Nel territorio friulano, questa forma di sostegno si rivela molto diffusa tra chi desidera fare la differenza con pochi clic.

Del 5xmille si sente parlare moltissimo. Ci sono campagne televisive, sponsorizzate sui social, banner sui siti internet. Non tutti però sanno di cosa si tratta in modo chiaro. Talvolta ci si chiede se questo ha un costo, oppure si pensa che destinarlo sia qualcosa di estremamente complesso e, soprattutto, come poi vengano investiti questi soldi.In realtà, destinare il 5x1000 non costa nulla: non significa infatti pagare più tasse, ma avere la possibilità di scegliere a chi destinare contributi fiscali (il 5x1000, appunto, della quota Irpef) comunque dovuti allo Stato. Si tratta, insomma, di una quota di imposta cui lo Stato rinuncia, per destinarla al sostegno delle attività socialmente rilevanti di organizzazioni no profit, ma anche università, istituti di ricerca scientifica, associazioni sportive e altri soggetti che verranno elencati in questo approfondimento, dove cercheremo di capire cosa fanno gli e le udinesi con la loro quota Irpef.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Quanti sono e dove finiscono i soldi del 5xmille a Trieste: ecco la classificaA Trieste, i fondi del 5xmille vengono distribuiti tra diverse associazioni e progetti, e questa ripartizione ha suscitato molta curiosità tra i cittadini.

“Siete di sopra, non fate salti!”: tifosi del Chelsea spaventati dalle crepe del Maradona di NapoliI tifosi del Chelsea che assistono alla partita si sono spaventati quando hanno visto le crepe nell’anello superiore dello stadio Maradona di Napoli.

